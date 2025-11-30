Büyük bir dönüşüm yaşadı

Türkiye'nin son 40 yılı, moda ve perakende sektörleri açısından büyük bir dönüşüm dönemine işaret ediyor. 1980'lerle birlikte hız kazanan ekonomik liberalizasyon, tekstil ve hazır giyim sektörünü üretimden markalaşmaya taşıyan sürecin başlangıcı oldu. Bu dönemde Türkiye, üretim kabiliyetiyle öne çıkan bir ülke olmaktan çıkıp tasarım ve markalaşma odaklı bir yapıya evrildi.1980'lerin ikinci yarısından itibaren yerli markalar, hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir rol üstlendi.O yıllarda tasarımcılar kendi kimliklerini bulmaya başladı; kimi Anadolu'nun desenlerinden, renklerinden ilham alırken, kimi Batı'daki modern akımları Türkiye'ye uyarladı. Bu farklı yönelimler Türk modasının çeşitlenmesini ve zenginleşmesini sağladı. Sektör, bu sayede yerel kültürle küresel trendleri buluşturan özgün bir denge kurdu. 1990'lar, modern perakendenin temellerinin atıldığı yıllar oldu. Alışveriş merkezlerinin açılması, markaların tüketiciyle kurduğu ilişkiyi değiştirdi. Moda, artık yalnızca bir üretim faaliyeti değil; deneyim, yaşam biçimi ve hizmet anlayışıyla bütünleşen bir endüstri haline geldi.Kadınların iş gücüne daha fazla katılım göstermesiyle birlikte, modaya olan ilgi çeşitlendi; kalite, rahatlık ve estetik unsurlar daha belirleyici hale geldi. 2000'lerle birlikte dijitalleşme, global rekabeti ve tüketici davranışlarını yeniden tanımladı. E-ticaretin yükselişiyle sınırlar ortadan kalktı. Markalar tüketiciye yalnızca mağazada değil, dijital platformlarda da ulaşmaya başladı. Bu dönemde moda markaları, koleksiyon kadar deneyim tasarlamaya da odaklandı. Tüketici, artık bir ürünün arkasındaki hikâyeyi, üretim koşullarını ve markanın değerlerini önemsiyor. Sürdürülebilirlik, şeffaflık ve etik üretim süreçleri, sektörün yeni standartları haline geldi. Son 10 yılda dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte müşteri beklentileri daha kişiselleşmiş bir yapıya dönüştü. Veri analitiği, yapay zekâ destekli öneriler ve omnichannel satış kanalları, markaların rekabet avantajı yarattığı alanlar haline geldi. Ancak bu dijital dönüşüm, fiziksel mağazacılığın değerini ortadan kaldırmadı. Aksine, cadde mağazacılığı yeniden önem kazandı. Tüketici, markayla temas kurmak, ürüne dokunmak, mağaza atmosferini deneyimlemek istiyor. Bugün başarılı perakende, dijitalle fizikselin uyum içinde yürüdüğü hibrit bir yapıya dayanıyor.Türkiye'de moda sektörü artık olgun bir aşamada. Önümüzdeki dönemde sektörü büyütecek olan unsur, üretim kapasitesinden çok tasarım gücü, dijitalleşme seviyesi ve sürdürülebilir iş modelleri olacak. Bugün Türkiye, genç tasarımcılarıyla, güçlü üretim altyapısıyla ve değişime açık markalarıyla bölgesel bir moda merkezi olma potansiyeline sahip. Kırk yılda atılan her adım, bugünün güçlü sektörünü inşa etti. Bundan sonrası, bu mirası ileri taşıyacak bir vizyon meselesi. Bizim vizyonumuz net: Değişimi takip eden değil, yön veren bir moda ekosisteminin parçası olmak.Bu 40 yıllık dönemde Türk modası, üretim gücünü ve tasarım yetkinliğini bir araya getirerek küresel ölçekte rekabet edebilir bir noktaya ulaştı. Moda artık sadece ihracat kalemi değil; kültürel bir anlatım aracı, yaratıcı endüstrilerin güçlü bir temsilcisi. Yerel markalar, koleksiyonlarının arkasına sürdürülebilir üretim anlayışı, yenilikçi malzeme kullanımı ve toplumsal sorumluluk bilincini koyarak global markalarla aynı ligde rekabet ediyor. Kadının değişen rolü, yaşam biçimleri ve beklentileri bizim için her zaman yol gösterici oldu. Tasarım, perakende ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.