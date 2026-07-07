Büyük fırınlara yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ekmeğin daha uygun fiyatlarla satışı için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirecek. Zincir market raflarında kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerine de öncelik verilecek. Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörüne ilişkin "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik" taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı. Düzenlemeyle tedarik zincirindeki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yerel ekonominin desteklenmesi, kadın kooperatiflerinin ürünlerine daha fazla görünürlük sağlanması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşmasının desteklenmesi öngörülüyor.

NE OLACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeyle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bakanlık, tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla planlanan düzenlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek 'Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilmesi, bu değişikliği netleştirerek tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesi, ayrıca 'üretici', 'tedarikçi' ve 'otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımlarının revize edilmesi planlanmaktadır." Açıklamada, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde Ticaret Bakanlığı bünyesinde sorgulama ekranı oluşturulmasının öngörüldüğü de belirtildi.

YÖRESEL ÜRÜNE ÖNCELİK

Kadın kooperatiflerine yönelik düzenlemeye de yer verilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır" denildi.