Büyük göç için lojistik seferberlik

Suriye'ye geri dönüş için yola çıkan on binlerce mülteci, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Ancak, savaşın ve yıkımın izlerini taşıyan ülkede ulaşım imkânları büyük ölçüde yetersiz kalıyor. Bu noktada, Türkiye merkezli ulaşım ve turizm firmaları devreye girerek iki ülke arasında bir köprü kuruyor. Gaziantep, Kilis ve Hatay merkezli birçok turizm firması, Halep'e kadar mültecilere güvenli ulaşım hizmeti sunuyor. Özellikle şoförlü araç kiralama yöntemleriyle çalışan bu firmalar, bölgede büyük bir boşluğu dolduruyor. Kilis'te faaliyet gösteren bir firma yetkilisi, "Her gün yüzlerce insanı sınır kapılarından alıp Halep'e ulaştırıyoruz. Güvenlik ve düzenli taşımacılık en büyük önceliğimiz, maliyetine taşıyan bile var" dedi. Yeni Suriye yönetimi de geri dönüş yapan mülteciler için Türkiye'den otobüs kiralayarak Cilvegözü-Şam otobüs seferlerini başlattığını duyurdu.Ülkelerine dönme hazırlığı yapan Suriyeliler, ev ve araçlarını satışa çıkarmaya başladı. İlan sitelerinde 'Suriyeliden satılık' şeklindeki ilanların sayısı arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesiyle kiraların 3 katına çıktığını belirtti. İkinci el araç piyasasında yaşanan duruma ilişkin konuşan Adana Motorlu Araçlar ve Satıcıları Derneği Başkanı İbrahim Öcal da "Faizlerin yüksek olması sebebiyle sıkıntılı bir sürecin içindeyken dönüş hareketinden dolayı araç satışlarımız daha arttı" dedi.