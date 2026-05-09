Ekonomi Haberleri Büyük işletmelerin finansal raporlama kriterleri değişti
Giriş Tarihi: 9.05.2026 14:54

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), büyük işletmelerin finansal raporlama kriterlerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), büyük işletmelerin finansal raporlama kriterlerinde değişikliğe gitti. Kurumun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nda (BOBİ FRS) yer alan "büyük işletme" tanımına ilişkin finansal eşikler yukarı çekildi.

AKTİF TOPLAM VE CİRO LİMİTLERİ ARTIRILDI

Yeni düzenlemeye göre bir işletmenin "büyük işletme" sayılabilmesi için kullanılan kriterlerden:

Aktif toplam sınırı 800 milyon liradan 1 milyar liraya
Yıllık net satış hasılatı sınırı ise 1,6 milyar liradan 2 milyar liraya yükseltildi.

BOBİ FRS kapsamında bir şirketin büyük işletme olarak değerlendirilebilmesi için belirlenen üç kriterden en az ikisinin art arda iki raporlama döneminde aşılması gerekiyor.

"ÖNCE KÜÇÜKLERİ DÜŞÜN" YAKLAŞIMI KORUNACAK

KGK, düzenlemenin temel amacının orta büyüklükteki işletmelerin finansal tablolarını daha düşük maliyetlerle hazırlayabilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Kararda, BOBİ FRS'de benimsenen "önce küçükleri düşün" yaklaşımının korunmasına vurgu yapıldı.

Yeni dönem 1 Ocak itibarıyla başladı

Düzenleme, 1 Ocak 2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
