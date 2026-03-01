Büyüme rakamları yarın belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 oranında bir artış göstermesini bekliyor. Uzmanların 2025 yılının geneline yönelik büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti..

2025 YILI ÇEYREKLİK BÜYÜME PERFORMANSLARI

Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde 2,5, ikinci çeyreğinde 4,9, üçüncü çeyreğinde 3,7 büyüme kaydetti. Yarın açıklanacak olan Ekim-Aralık dönemine ait verilerle birlikte, Türkiye'nin 2025 yılındaki ekonomik tablosu netleşecek.