Büyümede merkez üssümüz Türkiye olacak

Türkiye'nin köklü gruplarından Borusan Grup'ta 1 Nisan itibarıyla CEO'luk koltuğuna oturan Özgür Günaydın, "2025 yılı, finansal performans açısından grup olarak en iyi üç yılımızdan birisiydi. Faaliyet gösterdiğimiz hemen hemen her iş kolunda ya lideriz ya da liderliğe koşuyoruz" dedi. Bundan sonrası için daha agresif büyüme hedefleri belirlediklerini söyleyen Günaydın, "Ana odağımız Türkiye, ülkemizde yatırıma devam edeceğiz. 82 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemize olan gönül borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Ancak Türkiye'ye sığamıyoruz. Bu nedenle Türkiye yatırımlarımıza merkez olacak ama yurtdışında da yatırım yaparak büyümek istiyoruz. 14 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yurtdışına gitmiyoruz, öyle bir motivasyonumuz yok. Çünkü bizim işimizde yerinde yatırım büyük önem taşıyor" diye konuştu.

MARATON KOŞUCUSUYUZ

2025 yılını 326 milyar lira konsolide ciroya ulaşarak yüzde 27 büyümeyle tamamladıklarını söyleyen Günaydın, cirolarının yüzde 28'ini ihracat satışlarının oluşturduğunu söyledi. Günaydın, şöyle devam etti: "2026'da kârlı büyüme odağımızı koruyarak 400 milyar TL'nin üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, TL bazında yaklaşık yüzde 25 büyüme anlamına geliyor. Toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 30'unu ihracattan sağlayacağız. Sprinter değil, maraton koşucusuyuz."