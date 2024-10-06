BYD’nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı

Dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Bu kapsamda Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilmesi planlanan Binek Araç Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin ÇED başvurusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunuldu.ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, yatırımla Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsa tahsisi yapılan organize sanayi alanında BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi tarafından 200 bin kapasiteli şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretimi yapılacak.Projenin inşaat aşamasında 2 bin 500 kişi, işletme aşamasında ise üç vardiya halinde toplamda 12 bin kişi çalışacak. Atık yönetimi çerçevesinde, BYD'nin fabrikasında atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla kaynağında azaltma stratejileri uygulanacak. Atıklar türüne göre ayrıştırılıp, geri dönüşüm ve enerji geri kazanım süreçlerine dahil edilecek. Projenin inşaat aşaması tamamlandıktan sonra 2025'te başlaması, aynı yılın sonu veya 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.