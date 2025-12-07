C vitamini deposu meyvelere koruma

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, don ve kuraklık zararlarının karşılanması amacıyla tarım sigortası bulunan üreticilere 23 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini, sigortası bulunmayan ancak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere de 23.5 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. CHP İzmir milletvekili Seda Kaya Ösen'in soru önergesini yanıtlayan Yumaklı, zirai dondan en çok meyve grubunun etkilendiğini anlattı. Kış öncesi olası ürününü korumaya almak isteyen üreticiler portakal, mandalina, limon ve greyfurt ürünlerine ilişkin toplamda 2 bin 160 adet poliçe düzenletti.