Çağrı Bey Somali’de: İlk keşif sondajını petrol için yapacak

Son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız veren Türkiye, Somali'de arama sondajı yapmak için geri sayıma başladı. Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey, 53 günlük yolculuğunun ardından dün Somali'ye ulaştı. Çağrı Bey için bugün Mogadişu Limanı'nda bir karşılama töreni düzenlenecek ve gemi ardından sondaj yapacağı Curad-1 kuyusu lokasyonuna yönlendirilecek.

ORUÇ REİS ARADI, ÇAĞRI BEY BULACAK



Somali'deki çalışmalar ilk olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalar ile şekillendi. Gemi, Somali'deki üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi. Çağrı Bey ise sondaj çalışmaları için 15 Şubat 2026'da Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru başladığı yolculuğunu 53 günün ardından tamamladı. Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen Çağrı Bey, '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılıyor.

Çağrı Bey'in sondaj yapacağı kuyuya Curad-1 adı verilirken, kuyu ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen Curad'dan alıyor. Sondajın yapılacağı lokasyon, Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta yer alırken, gemi 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. Sondaj çalışmalarının toplamda 288 gün sürmesi planlanıyor. Çağrı Bey'in bu görevinde, enerji filosundan Altan, Korkut, Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak. Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.

TÖREN DÜZENLENECEK



Çağrı Bey için bugün Mogadişu Limanı'nda bir karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur katılacak. Gemi, karşılama töreninin ardından görev yapacağı Curad-1 kuyusuna doğru hareket edecek. Çağrı Bey'in Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürecek. Çağrı Bey, kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek.