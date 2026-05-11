Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çalışan anneleri yakından ilgilendiriyor! SGK, 'analık ödeneği' süresini uzattı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 08:10

Çalışan anneleri yakından ilgilendiriyor! SGK, 'analık ödeneği' süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen "analık ödeneği" süresinin uzatıldığını bildirdi.

Çalışan anneleri yakından ilgilendiriyor! SGK, ’analık ödeneği’ süresini uzattı
  • ABONE OL

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SGK #DOĞUM İZNİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalışan anneleri yakından ilgilendiriyor! SGK, 'analık ödeneği' süresini uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA