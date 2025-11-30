Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Vesayet odaklarıyla mücadeleye katkı sağladı

Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli bir yeri olan Sabah Gazetesi; Türkiye'de adeta gözün gözü görmediği, hakikatin sesinin duyulmadığı, oldukça puslu bir atmosferlerde milli iradeden yana yayın politikasıyla vesayet odaklarıyla mücadeleye katkı sağlamıştır. Donanımlı yayın ve yazar kadrosuyla çıktığı bu yolda attığı sloganın hakkını vermiş, milletin sesi olma hedefiyle, halkın doğru ve gerçek haber alma özgürlüğü adına, vesayet baskısı karşısındaki zorlu mücadelenin önemli bir parçası olmuş, ülkemizin basın ve medyacılık tarihine damgasını vurmuştur.Türkiye'nin öncü haber kaynakları arasındaki önemli konumunu yıllar içerisinde daha da kuvvetlendirerek, ülkemizin tam bağımsız yerli ve milli kalkınma yolculuğunda; haksızlıklar, adaletsizlikler ve antidemokratik uygulamalar karşısındaki dik duruşundan taviz vermemiş, Türkiye'nin önlenemez yükselişine terörle, kaosla ve darbelerle ket vurmak isteyenlere karşı, maşeri vicdanının sesi ve bu toprakların gazetesi olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle de istiklalimize ve istikbalimize kast etmeye cüret eden hain FETÖ terör örgütünün kanlı darbe teşebbüsü esnasında ve örgütle mücadele sürecinde sergilediği cesur yayıncılıkla, ülkemizin hem vesayet hem de terör prangalarından kurtuluş sürecine ciddi katkılar sunmuştur.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da objektif habercilik ilkesinden taviz vermeden hakikatin nabzını tutmaya devam edeceğine yürekten inanıyor, gazetenin 40. Yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle Sabah ailesinin kıymetli basın emekçilerini ve Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyor, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğimiz aziz milletimizin sesi olacağı gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum.