Çamlıca Kulesi’ne ziyaretçi akını: Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’un zirvesi 5 yaşında!

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK NOKTASI

Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek noktası olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya güçlü bir temel sağlıyor. Toplam 49 kattan oluşan kulede seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları bulunuyor."