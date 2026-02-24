Capital Economics: Takaichi’nin Japonya ekonomisi yorumu yanlış yönlendiriyor

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, büyümenin önündeki temel engelin yetersiz iç sermaye girişi olduğunu öne sürerken, Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, düşük GSYH büyümesinin esas olarak daralan çalışma çağındaki nüfustan kaynaklandığını ve Japonya'nın verimlilik artışının benzer ekonomilerle kıyaslandığında yüksek olduğunu belirtti.

Thieliant, Japonya'nın büyük sermaye stokunun ekonominin arz potansiyelini desteklediğini vurguladı. Yanlış ekonomik tespitin, iş gücü açığını kapatacak yeterli göçmen politikasının hayata geçirilmemesi ve kaynakların yanlış yönlendirilmesine yol açabilecek sanayi politikaları gibi hatalı adımlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, çalışma gücü kısıtlarının devam etmesi durumunda genişlemeci maliye politikasının enflasyonu Japonya Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde uzun süre tutabileceği ve uzun vadeli tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabileceği ifade edildi.