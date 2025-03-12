Cari açık % 64.3 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2025'te cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi. Buna karşılık Mayıs 2023'te 55.1 milyar dolar, Ocak 2024'te ise 32.4 milyar dolar olan yıllık cari açık, 2025'in aynı ayında 11.5 milyar dolara geriledi. 12 aylık cari açıkta 1 yıllık düşüş yüzde 64.3 oldu. Ocak 2025'te altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 5 milyar 558 milyon dolar oldu. 2025 yılı Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4.5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13.7 milyar dolar ve krediler 37 milyar dolar katkı verirken net efektif ve mevduatlar 13.1 milyar dolar, ticari krediler 2.8 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 13.2 milyar dolar oldu. Ocakta doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 504 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 12 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1 milyar 650 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 430 milyon dolar net artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın ocakta 11.5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28.6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. Şimşek, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son 2 yılda 5.4 puan iyileştiğine, yüzde 18.6 ile uzun dönem ortalamasının altına gerilediğine dikkati çekerek, "Dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SEYİR KORUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, altın ve doğalgaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı artışlara rağmen cari işlemler hesabındaki olumlu ve dengeli seyrin korunduğunu bildirdi. Bolat, 2023'te 39.9 milyar dolar olan yıllık cari işlemler açığının geçen yıl 10 milyar dolara gerilediğini, açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının 2.8 puan azalarak yüzde 0.8'e düştüğünü kaydetti. Hizmet ihracatının ocakta yıllık bazda 115.7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığına dikkat çeken Bolat, seyahat gelirlerinin 56.4 milyar dolara, taşımacılık gelirlerinin de 40.1 milyar dolara yükseldiğine vurgu yaptı. Bolat, "Kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.