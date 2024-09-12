Cari dengede iki ay üst üste fazla

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi. Cari denge, haziran ayında da 407 milyon dolar fazla vermişti. Cari dengedeki iyileşmede, dış ticaret açığındaki gerileme ve ithalatın yavaşlaması etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.8 milyar dolar fazla verdi. Haziran ayında 24 milyar 982 milyon dolar olan yıllık cari açık ise temmuzda 19 milyar 85 milyon dolara indi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini belirterek, "Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34.5 milyar dolar oldu" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor. Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43.3 milyar dolara ulaştı" açıklamasında bulundu. Makroekonomik ve finansal istikrarda elde edilen kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini anlatan Bakan Şimşek, "Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) uluslararası doğrudan yatırım verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz 2024'te Türkiye'ye 1 milyar 180 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. İlk 7 ayda Türkiye'ye gelen UDY miktarı ise 5 milyar 897 milyon dolar olarak kaydedildi. Temmuzda gerçekleşen UDY girişinin 587 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde oldu. Temmuzdaki UDY'nin 306 milyon doları borçlanma araçları, 289 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. En fazla yatırım kimyasal ürünlerin ve elektronik ürünlerin imalatında gerçekleşti.