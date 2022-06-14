Cari Hesap Nedir? Muhasebede Cari Hesap Ne Demek Ve Nasıl Kullanılır?

Cari hesap nedir sorusunun yanıtını muhasebe alanında çalışan kişilerin mutlaka bilmesi gerekir. Hesapların detaylı bir şekilde yapılabilmesi için cari işlemler konusunda detaylı bilgi edinmek büyük bir önem taşır. Şirketlerin, işletmelerin muhasebe işlemleri arasında yer edinen bir işlem türüdür. Bu açıdan muhasebede cari hesap ne demek ve nasıl kullanılır sorularının tamamını sizler için araştırdık ve paylaştık.

Cari Hesap Nedir?

Borç ve alacak detaylarının eksiksiz olarak takip edilmesi her işletme açısından büyük bir önem taşır. Bu bakımdan cari hesap işlemlerinin de kusursuz bir şekilde yürütülmesi gerekir. Cari hesap defterlerinin takibini yapabilmek ya da bunları Excel tablolarından takip edebilmek uzmanlık isteyen bir iştir. Bu işlemleri de genelde işletmelerin muhasebe sorumluları gerçekleştiriyor. Cari hesap işlemlerinin yapılabilmesinde detaylı bir muhasebe eğitiminin alınması da oldukça büyük bir önem taşıyor.

Cari Hesap Ne Demek?

Cari hesaplar işletmelerin tüm tedarikçi ve müşterilerinin toplandığı hesap türleridir. Müşterilerinize bir mal satarsanız bu hesaplara alacak olarak yazar ve satış faturası düzenlersiniz. Eğer tedarikçilerinizden bir mal alırsanız gider olarak yazar ve alış faturası düzenlersiniz. Bu işlemlerin tamamı cari hesapları oluşturmaktadır.

Ticaret Kanununun 89. Maddesinde yer alan bir hesaptır. İşletmelere ait olan tüm ticari faaliyetlerin etkin olarak takip ve kaydının yapılabilmesi için tutulan hesaplar cari hesap olarak isimlendirilir. Hem müşteri hem de tedarikçilerin her türlü işlemi bu cari hesaplarda detaylı olarak düzenlenmektedir. Her ölçekten şirketin alacak ve verecek işlemleri bir arada tutulur. Bu işlemlerin düzenli bir şekilde tutulmasında cari hesap son derece önemlidir.

Cari Hesap Borcu Nedir?

Cari hesap borcu sürekli olarak ticari bir ilişki içerisinde bulunan iki taraflardan ürün ve hizmet satan taraf alacak ve borç bedellerini hesaba kaydederler. Ancak her seferinde bir ödeme işlemi gerçekleşmez. Bu durumda da alacaklı ve borçlu olan taraflar sabit olmaz ve ürünle hizmeti satın alan şirketin bir cari hesabı ortaya çıkar.

Muhasebede Cari Hesap Ne Demek ve Nasıl Kullanılır?

Muhasebe alanında cari hesap son derece önemli işlemlerdir. Bir şirketin ya da işletmenin tüm müşterilerinin ve tedarikçilerinin mal alım satım işlemlerini düzenli olarak takip ettiği hesaplardır. Bu hesaplar sayesinde alış ve satış faturalarını düzenlemek çok daha kolaydır. Aynı zamanda şirketler ödeme gerçekleştirmeyen firmaları da daha rahat bir şekilde tespit edebilme imkanına sahip olabilir. En önemli muhasebe kalemleri arasında yer alan işlemler olduğunu söylemek mümkündür.