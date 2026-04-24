Carry Trade stratejisine ilgi yeniden artıyor: TL ve gelişen ülke para birimleri öne çıkıyor

Düşük faizli ülkelerden borçlanıp yüksek faiz sunan varlıklara yatırım yapmaya dayanan carry trade stratejisi, son dönemde petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle güç kazanmıştı. Bu süreçte Brezilya reali ve Kolombiya pesosu gibi emtia ile bağlantılı para birimleri öne çıkarak yatırımcıların ilgisini çekmişti. Jeopolitik tansiyonun kısmen azalması ise bu stratejiyi daha da destekler hale geldi.

Bloomberg'in aktardığına göre, döviz, tahvil ve hisse piyasalarındaki oynaklığın düşmesi, yatırımcıların 2024'te yaşanan ani kur şoklarının tekrarlanmayacağına dair beklentilerini güçlendirdi. O dönemde carry trade pozisyonlarının sert şekilde çözülmesi piyasaları sarsmıştı.

Citigroup ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar, bir süredir carry trade'in farklı versiyonlarını öneriyor. Özellikle Japon yeni üzerinden borçlanarak Brezilya reali, Kolombiya pesosu ve Türk lirası gibi para birimlerinden oluşan sepetlere yatırım yapılması stratejisi öne çıkıyor. Bu yaklaşımın 2026 yılı itibarıyla yaklaşık %12 civarında getiri sağladığı belirtiliyor.

RBC Capital Markets Stratejisti Luis Estrada, piyasalarda kayıpların hızlı telafi edilmesinin yatırımcıları yeniden getiri arayışına yönelttiğini ve volatilitenin düşük seyretmesinin bu eğilimi desteklediğini ifade ediyor.

Van Eck Stratejisti Anna Wu ise piyasalarda savaşın sona ereceğine yönelik beklentilerin temel senaryo haline geldiğini, bunun fazla iyimser bir fiyatlama olabileceğini ancak özellikle Güney Amerika para birimlerinin güçlü emtia bağlantıları sayesinde carry trade açısından avantajlı konumda olduğunu belirtiyor.

Türk lirası da bu strateji kapsamında öne çıkan para birimleri arasında yer alıyor. Citigroup, Meksika pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasını ön plana çıkarırken; Goldman Sachs dolar karşısında lira ve Nijerya nairasını içeren dengeli bir para sepeti öneriyor.

DoubleLine portföy yöneticisi Valerie Ho ise enerji ihracatçısı gelişen ülke para birimlerinin, özellikle yüksek reel faiz sunanların güçlü performansını sürdürebileceğini vurguluyor ve Brezilya realini yatırımcıların favorisi olarak gösteriyor.

Öte yandan uzmanlar, Orta Doğu'daki kırılgan jeopolitik ortam nedeniyle risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor. Barış sürecine dair belirsizliklerin yeniden artması durumunda petrol fiyatlarında yükseliş ve piyasalarda volatilite artışı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

