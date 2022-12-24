Çarşıda yılbaşı alışverişi bereketi

Yılın son haftasına girilirken çarşıpazarda ciddi bir yılbaşı hareketliliği yaşanmaya başladı. Gıdadan hazır giyime, hediyelik eşyadan elektroniğe, ev kategorisinden mücevhere kadar tüm sektörlerin satışlarında büyük bir artış söz konusu. Geçen hafta tüm sektörlerde net bir şekilde görülmeye başlayan alışveriş hareketliliğinin yılbaşından önceki son hafta zirveye çıkması bekleniyor. Yılbaşının bütün sektörlerde büyük bir hareketlilik yarattığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Tüm özel günler sazı sektörlerde alışveriş trafiğini artırır ama yılbaşı tüm çarşı pazara hareketlilik getiriyor. Bu haftadan da beklentimiz hayli yüksek" diye konuştu. Alışveriş merkezleri girişlerinde ciddi bir artış olduğu bilgisini veren Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş da bu hafta sonu trafikte yaşanması muhtemel artışa dikkat çekti. Altaş, geçtiğimiz hafta itibarıyla AVM'lerde yılbaşı alışverişi hareketliliğinin yaşanmaya başladığını anlattı.Perakende sektörünün genel olarak çok iyi bir yıl geçirdiğini söyleyen Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın ise, "Yeni yıl öncesindeki son haftada satışlarımız normal bir dönemin 2-3 katı üstüne çıkıyor" dedi. Özellikle hediyelik alışverişlerinde yaşanan trafiğe dikkat çeken Ayaydın, şunları kaydetti: "Bu dönemde başlayan indirimlerle yılbaşı alışverişi trafiğinin birleşmesi gerçekten satışlara büyük bir katkı sunuyor. Özellikle büyük şehirlerde satışlarımızda yılbaşı nedeniyle büyük bir artış oluyor." Turistlerin perakende sektörü için büyük bir katkı sunduğunu anlatan Ayaydın, şöyle devam etti: "Bu yıl genelinde toplam satışlarımızın yüzde 35'ini turistlere yaptık. Turistler sektörümüz için gerçekten çok önemli bir hale geldi."Yeniyıl öncesindeki son 10 günün her zaman perakende sektörü için önem taşıdığını söyleyen Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, "Son bir haftada satışlarımız normal bir haftaya kıyasla yüzde 40 civarında artıyor. Yeniyıl öncesinde deri ceketten, ayakkabı, çanta ve aksesuvara kadar tüm ürün gruplarında artış var" dedi. Bu sene havaların iyi gittiğini hatırlatan Zaim, son bir haftada ülkemize hakim olan soğuk hava dalgasının da satış artışında etkili olduğunu kaydetti. Zaim, dünya kupasının bitmesiyle ülkemizde artan turist sayısının da perakande için önemli olduğunu kaydetti.Perakende sektörünün tamamında yaşanan satış artışlarına dikkat çeken Mango Türkiye Genel Müdürü Sezai Eren de, "Benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla perakendeciler işlerinden oldukça memnunlar" dedi. Kendi satışlarının da gayet iyi olduğu bilgisini veren Eren, şunları kaydetti: "Yılbaşı öncesi yapacağımız indirimle satışlarımız daha da artacaktır. Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da oldukça iyi bir satış artışı söz konusu. 70'e yakın mağazamızla Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mağazalarımızı yenilemek için yeni konsept yatırımları yapıyoruz. İşini düzgün yapan perakendeciler için hiçbir sıkıntı söz konusu değil.Perakendesektöründe yıl genelinde süren ve yeni yıl öncesi zirveye çıkan alışveriş trafiğinde turistlerin önemli bir payı var. İstanbul ve Antalya başta olmak üzere otelleri dolduran ve sezonu uzatan turistler, perakendecilerin de yüzünü güldürüyor. Yeni yıla Türkiye'de girmek için dünyanın dört bir yanından gelerek otelleri dolduran turistler alışveriş trafiğine de ciddi bir katkı sunuyor. Bazı mağazalarda yüzde 80'lere varan oranlarda alışverişe katkı sunan turistlerin yılbaşı alışverişinde de mağazaların yüzlerini güldürmesi bekleniyor