Casper NevoPro P40 ile akıllı çalışmanın yeni standardı

Artan veri hacmi, çoklu görev ihtiyacı ve yapay zekâ destekli uygulamaların yaygınlaşması, kurumsal cihazlarda hızın yanı sıra akıllı işlem kapasitesini de zorunlu kılıyor. Casper, NevoPro P40'ın 96 TOPS'a varan yapay zekâ performansı ve entegre NPU mimarisi sayesinde yoğun iş yüklerinde daha kararlı ve verimli bir kullanım deneyimi sunuyor. Intel Core™ Ultra işlemci ve Intel® Graphics altyapısı, çoklu uygulama kullanımında akıcı bir deneyim sağlarken Microsoft Copilot entegrasyonu ile günlük iş akışlarını hızlandırıyor.

YAPAY ZEKâ DESTEKLİ YÜKSEK PERFORMANS

NevoPro P40, entegre NPU (Neural Processing Unit) mimarisi sayesinde yapay zekâ destekli görevleri CPU ve GPU'dan bağımsız olarak işleyebiliyor. Bu yapı; görüntü işleme, toplantı iyileştirme ve üretkenlik uygulamalarında sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Gelişmiş soğutma teknolojisi, yoğun iş yüklerinde performans sürekliliğini korurken; Intel® vPro ve Yazılımsal TPM desteği, çok katmanlı güvenlik altyapısı sunuyor. Parmak izi okuyucu ile biyometrik erişim sağlanırken, uzaktan erişim ve merkezi cihaz yönetimi özellikleri BT ekipleri için operasyonel kontrol sağlıyor. Windows 11 Pro altyapısı ise kurumsal uyumluluğu destekliyor.; böylece sistem performansını düşürmeden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

TÜM GÜN VERİMLİLİK, KONFOR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

60 Whr kapasiteli akıllı batarya, yoğun kullanımda 12 saati aşan çalışma süresi sunarken, USB Type-C hızlı şarj desteği ile 1 saatte %80 şarj imkânı sağlıyor. Smart Battery teknolojisi, pil ömrünü uzatarak uzun vadeli kullanım avantajı oluşturuyor. 18.1 mm inceliğe ve 1.4 kg ağırlığa sahip full metal alüminyum gövde, dayanıklılık ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. 3 kademeli aydınlatmalı ve 200 ml'ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı klavye uzun süreli kullanımda konfor sağlarken, 14" 16:10 ekran oranı ve 300 NIT parlaklık seviyesi geniş bir çalışma alanı sunuyor. Wi-Fi 6E desteği yüksek hız ve düşük gecikme sağlarken, ENERGY STAR® sertifikası ve %25 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendiriyor.

NevoPro P40 hakkında detaylı bilgi almak için:

https://www.casper.com.tr/casper-nevopro-p40-p-199

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.