ÇAYKUR işçi alımında yeni dönem! 90 gün şartı Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 22.05.2026 09:41

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) geçici iş pozisyonlarına noter kurasıyla işçi alımına ilişkin düzenlemeye gidildi.

AA
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki geçici işçi alımlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, ÇAYKUR'un geçici iş pozisyonlarına yapılacak alımlarda belirli kriterleri taşıyan işçiler arasından noter kurası yöntemi uygulanacak.

EN AZ 90 GÜN ÇALIŞMA ŞARTI GETİRİLDİ

Karar kapsamında, ÇAYKUR'un iştiraklerinin yüzde 100 hissedarı olduğu ve yaş çay yükleme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan şirkette çalışan işçiler için özel düzenleme yapıldı.

Buna göre: Yaş çay yükleme işinde en az 90 gün çalışmış olmak, başvuruda bulunmak şartlarını taşıyan işçiler arasından noter kurasıyla alım gerçekleştirilecek.

KONTENJAN SINIRI UYGULANACAK

Düzenlemeye göre bu yöntemle yapılacak alımlar, geçici iş pozisyonları için gerçekleştirilecek toplam işçi alımının yüzde 50'sini aşamayacak.

Kararla birlikte özellikle mevsimlik ve geçici işçi alımlarında daha önce fiilen çalışan işçilere öncelik verilmesi amaçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

