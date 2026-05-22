ÇAYKUR ve KOSGEB’de yeni atama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararlar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alındı.

Göreve ise Çağlar Tabak atandı.

KOSGEB'DE YENİ ATAMALAR

KOSGEB'de açık bulunan başkan yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezintiatanırken, 1. Hukuk Müşavirliği görevine de Mustafa Genç getirildi.

ÇAYKUR'DA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI

ÇAYKUR bünyesinde de pazarlama bölge müdürlüklerine yeni isimler atandı.

Buna göre:

Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Ali Kağanoğlu,

Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne ise Fatma Musluoğlu atandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

