CCC, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan; Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız gibi güçlü markalarıyla sakızdan şekerlemeye farklı kategorilerde üretim yapan, Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla geniş bir takviye edici gıda portföyüne sahip olan Continental Confectionery Company (CCC), "Bu Dünya Bizim" vizyonu doğrultusunda hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyarken, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır emisyon hedefini de içeren bir yol haritası sunuyor.
Raporun, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve gelecek hedeflerini somutlaştırdığını belirten CCC Murahhas Azası Yahya Ülker sözlerine şöyle devam etti: "İlk sürdürülebilirlik raporumuz sadece bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların yansıması değil; aynı zamanda geleceğe uzanan güçlü taahhütlerimizin somut bir göstergesidir. Bu rapor, daha dirençli ve çevresel açıdan daha sorumlu bir gıda ekosistemi oluşturma vizyonumuza ışık tutuyor. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızla birlikte inovasyon, iş birliği ve bilim temelli hedefler doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümümüzü aynı azimle sürdüreceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.
DOĞANIN GELECEĞİ İÇİN BİLİM TEMELLİ ADIMLAR
CCC Gıda, raporunda iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını bilim temelli hedeflerle ortaya koyuyor. Şirket, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 42 mutlak azaltım, Kapsam 3 emisyon yoğunluğunda ise yüzde 51,6'lık bir azaltım sağlamayı taahhüt ediyor. 2050 yılı itibarıyla ise tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma hedefi bulunuyor.
Bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlar atan CCC Gıda, 2024 yılında:
PAYDAŞLARLA GÜÇLENEN KAPSAYICI VE ADİL BİR ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ
CCC Gıda, 1.150 kişilik güçlü ekibini sürdürülebilir başarısının temeli olarak görüyor. Rapor, şirketin insan odaklı yaklaşımını somut verilerle destekliyor:
GELECEĞE İLHAM VEREN İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI
İnovasyonu ve dijitalleşmeyi sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan CCC Gıda, Ar-Ge ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.
CCC Gıda'nın 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemini kapsayan ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları temel alınarak hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunun tamamına [2024SürdürülebilirlikRaporu] ulaşılabilir.