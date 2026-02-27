Çekilişle “bir depo akaryakıt hediye” edilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt ve LPG piyasalarında tüketicilere yönelik verilebilecek promosyonlara ilişkin detayları paylaştı. Buna göre akaryakıt istasyonları karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler düzenleyebilecek. Yani yeni dönemde çekilişle bir depo akaryakıt kazanmak mümkün olacak. EPDK, akaryakıt istasyonlarında finansal promosyon dönemini 1 Nisan 2026 itibarıyla başlatma kararı aldı. Yeni dönemde tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz ve indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçenekler de sunulabilecek.

ISLAK MENDİL VE ARAÇ KOKUSU

Akaryakıt veya LPG satışı sonrası müşteriye tanımlanan finansal promosyonlara, dağıtıcı lisansı sahiplerinin sadakat kart, puan kart ve benzer isimlerle düzenlediği kampanyalar ile bankalar ve elektronik para kuruluşları gibi üye işyeri anlaşmaları kapsamında yapılan kampanyalar dahil olacak. Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlerin düzenlenmesi mevzuata uyulması koşuluyla serbest olacak. Üçüncü şahıslar da karşılığı akaryakıt veya LPG olan kampanyalar düzenleyebilecek. Ürünlerin birbirine alternatif olarak veya birlikte verilmesinde herhangi bir engel bulunmuyor. Yani istasyonlar aracında tüp takılı olmayan birine LPG değil, akaryakıt hediye edebilecek. Söz konusu maliyetler de promosyon faaliyetlerinin bir parçası olduğundan, bayinin kampanyaya katılım için muvafakat vermesi koşuluyla, yukarıda sayılan iş ve işlemlerden kaynaklı maliyetler bayilere en fazla yüzde 0.1 oranında yansıtabilecek. Bayilerin tek başlarına düzenleyecekleri kampanyalar da bu karar kapsamına giriyor. Buna göre bayiler hizmet ve finansal promosyonlar düzenleyebilir ancak ayni promosyon kapsamında doğrudan ayni mal verilmesine yönelik kampanyalar düzenleyemez. Bununla birlikte akaryakıt/LPG alım şartı olmaksızın araçta bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kâğıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Çay, kahve, su gibi ikramlar da bu kapsamda yer alıyor. 1 Nisan öncesi kazanılan hakların kullanımına ilişkin bir kısıtlama bulunmuyor.