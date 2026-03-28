Çelik Kubbe hava savunmada ihtiyacı karşılayacak

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin geliştirdiği "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin ülkenin hava savunması anlamında tüm ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini söyledi. İkinci, "Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortaklığında geliştiriliyor. Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarını bizim yapıyor olmamız, her ihtiyaç duyduğumuzda, istediğimiz kadar hem füze hem radar sistemi hem de batarya sistemlerini üretebilecek kabiliyet sağlıyor. Değişen tehdit özellikleri ve karakteristiklerine göre üzerine yeni kabiliyetler, yeni özellikler koyarak devam ediyoruz. Bundan sonra üzerine devamlı kabiliyet ekleyeceğimiz, teknoloji entegre edeceğimiz, bir altyapıyı temsil ediyor" diye konuştu.