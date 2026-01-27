Cenaze yardımları eşitlensin

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Basın Sözcüsü Emin Tangören, 2026 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenecek cenaze yardımının 6 bin 398 TL olduğunu söyledi.

Tangören, cenaze ödeneğinin ölen sigortalının ailesine bir defaya mahsus verildiğini belirterek, "Buna karşın, Emekli Sandığı Kanunu'na tabi memurlar için cenaze ödeneği, kişinin emekli aylığından az olmamak üzere 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemi için 26 bin 369,55 TL olarak uygulanıyor" dedi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin cenaze yardımı ile memur emeklilerinin cenaze yardımı arasında dört kata varan fark olduğuna dikkat çeken Tangören, "Milletvekillerinin cenaze yardımı, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin cenaze yardımının neredeyse 25 katı. Görevdeyken vefat eden bir milletvekilinin ailesine, bu tutarın 12 aylık karşılığı olan yaklaşık 158 bin lira ölüm yardımı ödeniyor. Yasama üyeliği sona erdikten sonra vefat eden milletvekilleri için ise ödeme, aynı hesaplama üzerinden belirlenen tutarın yarısı kadar yapılıyor. Bu kapsamda ailelere yaklaşık 79 bin lira ölüm yardımı veriliyor" diye konuştu.