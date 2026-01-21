Cengiz Enerji’den santral yatırımı

Cengiz Enerji, 2025 yılında toplam 5.744 megavat kurulu gücüyle, termik santraller ile hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerini aynı portföy içinde birleştirdi. Firma, yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2025 itibarıyla 2.290 megavat hidroelektrik, 828 megavat güneş ve 156 megavat rüzgar olmak üzere toplam 3.274 megavat seviyesinde gerçekleşti. Yurtdışı portföyünde yer alan Özbekistan'daki 480 megavat kapasiteli doğalgaz santrali de üretim faaliyetleri kapsamında işletildi.

20 MİLYONA ELEKTRİK

Şirket, elektrik üretiminin yanı sıra dağıtım alanında da faaliyet gösterdi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. aracılığıyla İstanbul Avrupa Yakası dâhil olmak üzere 13 ilde elektrik dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda yaklaşık 20 milyon kişiye elektrik arzı sağlandı. Dağıtım portföyü, Türkiye toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu kapsarken, yıllık dağıtım miktarı yaklaşık 54 milyar kWh olarak kaydedildi.

1.160 MW PLANDA

2025 yılı itibarıyla planlama ve izin süreçleri devam eden toplam yeni kurulu güç 1.160 MW seviyesinde bulunuyor. Bu kapasitenin 550 MW'ı Özbekistan'da planlanan doğal gaz santrali yatırımlarından, 610 MW'ı ise Türkiye'deki yenilenebilir ve depolamalı santral projelerinden oluşuyor. Projelerin bir bölümünün 2026 yılında devreye alınması öngörülüyor.