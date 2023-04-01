Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu

Vali Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıya, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Emel Gökbel, Kadastro İl Müdürü İzzetyaşar Çetin,Karayolları Bölge Müdürlüğü birim Müdürleri ile yüklenici firma olan Kolin İnşaat yetkilileri katıldı.