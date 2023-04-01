Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu

Vali Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıya, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Emel Gökbel, Kadastro İl Müdürü İzzetyaşar Çetin,Karayolları Bölge Müdürlüğü birim Müdürleri ile yüklenici firma olan Kolin İnşaat yetkilileri katıldı.
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi 42 kilometre anayol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 52 kilometreden oluşuyor.
Mevcut Mersin-Adana-Gaziantep otoyolunun Çeşmeli kavşağı mevkiinden başlayarak Erdemli-Güzeloluk-D400 (Mersin-Antalya) devlet yoluna paralel olarak ilerlemekte ve Kumkuyu'dan sonra Kızkalesi kavşağı ile D400 (Mersin-Antalya) devlet yoluna bağlanarak son buluyor. Projenin, 2026 yılında yapımının tamamlanması planlanıyor.
Proje kapsamında, 9 bin 974 metre uzunluğunda 7 tünel, 1 bin 616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 452.2 metre uzunluğunda 7 köprü, 1 bin 444 metre uzunluğunda 23 üst geçit, 2 bin 848 metre uzunluğunda 32 alt geçit ve 6 köprülü kavşak yapılacak.