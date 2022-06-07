Ceteris Paribus Nedir? İktisat Terimi Olarak Ceteris Paribus Ne Anlama Gelir?

Ceteris Paribus günlük yaşamda sık kullanılan kavramlardan biri değildir. Bu bakımdan da Ceteris Paribus nedir sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunur. İktisat alanında oldukça önemli olan bu kavram değişkenlerin sabit kalması ile ilgili bir durumdur. Ancak merak edenler için daha da detaylı araştırılması gerekir. Bu açıdan iktisat terimi olarak Ceteris Paribus ne anlama gelir sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında.

Ceteris Paribus

Ceteris Paribus, Latince bir terimdir ve iktisat alanında sıklıkla kullanılır. Ekonomi bilimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bilim içerisinde etki etme potansiyeli yüksek olan birçok faktör bulunur. Bu faktörler bir araya getirilerek değerlendirilmeleri de mümkün olan bir durum değildir. Bu açıdan değerlendirme yapılırken tüm faktörler içerisinde bir tanesinin sabit kalması gerektiği düşünülür.

Ceteris Paribus da fonksiyonlardaki bir değişken baz alındığında geriye kalan tüm fonksiyonların sabit tutulması olarak açıklanabilir. Diğer değişkenlerde kullanılır ise o zaman etkilerin ölçülmesi çok daha zor bir süreç haline gelir. İktisat biliminde yer alan önemli varsayımlardan biridir.

Ceteris Paribus Nedir?

Ceteris Paribus İktisat biliminde yer alan önemli varsayımlar arasında yer alır. Bu kavram arz, talep ve diğer birçok ekonomik kavramın daha iyi bir şekilde anlaşılmasında kullanılan ekonomik terimlerden biridir. Türkçeye çevrildiğinde ise sabit kalan diğer tüm şeyler gibi bir anlam ortaya çıkarır. Ekonomi dışında da kullanıldığı için anlamı oldukça merak edilir.

Hem iktisat hem de ekonomi açısından önemli terimlerden biridir. Ceteris Paribus, diğer tüm şartlar sabit tutulması olarak tanımlanabilir. Herhangi bir durumda belirli bir ilişkinin öne çıkarılması ya da bir faktörün belirgin hale getirilmesinde diğer tüm şartların sabit tutulması olarak tanımlanır. Latince bir kavram olan Ceteris Paribus tekbir faktörün etkisini almada kullanılan varsayımlardan biridir.

İktisat Terimi Olarak Ceteris Paribus Ne Anlama Gelir?

İktisat terimleri arasında Ceteris Paribus oldukça önemli bir terimdir. Bu terim değişkenleri hesaplamada kullanılan önemli varsayımlardan biridir. Bir fonksiyonun değişken durumu baz alındığında diğerlerinin sabit tutularak değişken olarak alınan fonksiyonun etkilerini ölçmede kullanılır. Tüm değişkenleri bir arada kullanmanın sonuca ulaşmayı zor hale getirmesi Ceteris Paribus varsayımını kullanmayı gerekli hale getirir.