Cevdet Yılmaz: 2026’da finansal şartlar daha olumlu seyredecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantıda Türkiye'nin yatırım performansı, finansmana erişim koşulları ve enflasyonla mücadele süreci ele alındı.

"2025'TE DOĞRUDAN YATIRIMLARDA POZİTİF AYRIŞTIK"

Yılmaz, Türkiye'nin 2025 yılında uluslararası doğrudan yatırımlar açısından olumlu bir performans sergilediğini belirterek, "Türkiye 2025'te uluslararası doğrudan yatırımlarda pozitif ayrıştı." dedi.

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen yatırım çekme kapasitesinin korunduğunu vurgulayan Yılmaz, bu ivmenin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

"2026'DA FİNANSAL KOŞULLARIN DAHA OLUMLU OLMASINI BEKLİYORUZ"

Küresel finansal görünümün gelecek yıl daha elverişli hale gelebileceğini ifade eden Yılmaz, "2026'da genel finansal koşulların daha olumlu seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Reel sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunlara da değinen Yılmaz, "Reel sektörün finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkındayız." ifadelerini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Yılmaz, fiyat istikrarının yatırım ortamı açısından kritik önemde olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmalarımız devam ediyor." dedi.