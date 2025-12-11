Cevdet Yılmaz 5. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuşuyor

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutan Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Bu yıl 5.'si düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi finans kuruluşlarının önemli temsilcilerinin bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiriyor. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dünyamız maalesef iyi dönemden geçmiyor. Bölgesel çatışmaların, jeopolitik risklerin, ekonomide ciddi belirsizlikler, artan ticari korumacılıklarla karşı karşıyayız.

Dünya ekonomileri yüzde 5 civarında büyüdü. Ticaret hacimlerinde daha olumsuz bir tablo var 2025-2026 döneminde yıllık yüzde 3 arttı. Tarihsel ortalama 4.1.

Bugün geldiğimiz noktada tarihsel sürecin tersi bir tablo var. Dünya ticareti, büyümenin bir miktar üzerinde olacak. Daha kapalı bir dünyaya gidiyoruz.

Bu şartlar altında Türkiye ekonomisine bakmak durumundayız."

Ayrıntılar geliyor...