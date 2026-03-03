Cevdet Yılmaz: Enflasyonda arz yönlü mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi sosyal medya hesaplarından şubat ayı enflasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Şubat ayı enflasyonunun hava şartlarının etkisiyle artan gıda fiyatlarının öncülüğünde yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllık enflasyonun da yüzde 31,53'e yükseldiğini bildirdi. Aynı zamanda Yılmaz, şubat ayı enflasyonunun 1,71 puanının, aylık bazda yüzde 6,89 artan gıda fiyatları kaynaklı olduğunu ifade etti. Öte yandan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.



"ŞUBAT ENFLASYONUNDA HAVA ŞARTLARI ETKİLİ OLDU"



Ekonomi programının temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı bir yaklaşımla yollarına devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Şubat ayı enflasyonu, hava şartlarının etkisiyle artan gıda fiyatlarının öncülüğünde yüzde 2,96 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,53'e yükselmiştir. Şubat ayı enflasyonunun 1,71 puanı, aylık bazda yüzde 6,89 artan gıda fiyatları kaynaklıdır. Buna rağmen hizmet kalemindeki fiyat artışı geçen aya göre zayıflayarak, yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürmüştür. Temel mal enflasyonunda ise olumlu görünüm devam etmiş, geçen aya göre fiyat seviyesinde yüzde 1 oranında düşüş kaydedilmiş, yıllık temel mal enflasyonu yüzde 16,57'ye gerilemiştir" diye konuştu.



"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:



"Yıllık enflasyonun baz etkisiyle sınırlı ve geçici artış göstermesi; mevsim şartları kaynaklı bir gelişme olup, dezenflasyon programımızın ana istikametini değiştiren nitelikte değildir. Mevsimsel şartların aylık bazda olumsuz etkileri olsa da, yıllık bazda gıda ve enerji kanalı ile olumlu etkide bulunması öngörülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra; sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Son dönemde bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerin geçici nitelikteki etkilerini sınırlamaya yönelik çalışmalarımıza da ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içinde devam edeceğiz."

