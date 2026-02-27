Cevdet Yılmaz: İşsizlik 33 aydır tek haneli seviyede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde, kararlılıkla uygulanan politikalar sayesinde işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü vurguladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının ocak ayında yüzde 8,1 olarak gerçekleştiğini ve bu görünümün 33'üncü aya taşındığını belirtti.
GENÇ VE KADIN İŞSİZLİĞİNDE GERİLEME
Cevdet Yılmaz, gençler ve kadınlar açısından da olumlu bir tabloya işaret ederek, geçen yılın aynı ayına kıyasla işsizlik oranlarında düşüş yaşandığını ifade etti. Buna göre, genç işsizlik oranı yüzde 14,3'e, kadın işsizlik oranı ise yüzde 11'e geriledi. Yılmaz, bu gelişmenin uygulanan istihdam politikalarının etkisini ortaya koyduğunu kaydetti.
İSTİHDAMIN NİTELİĞİNE ODAKLANAN YENİ PROGRAMLAR
İstihdam artışının sosyal ve ekonomik refahın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sosyal ve ekonomik refah artışının temel unsurlarından olan istihdam artışını desteklemek amacıyla, bir yandan emek yoğun sektörlerdeki istihdamı gözetiyor, diğer taraftan istihdamın niteliğini artırmak için yeni programları hayata geçirmeye devam ediyoruz."
Bu kapsamda, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak ve üretim odaklı becerilerini geliştirmek amacıyla GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) Programının hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, potansiyel iş gücünün ekonomiye aktif katılımının teşvik edileceğini ifade etti.
SEKTÖREL DESTEKLER VE YENİ FİNANSMAN HAMLESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere yönelik çalışan başına verilen desteğin 3 bin 500 liraya yükseltildiğini, ayrıca destek kapsamına büyük ölçekli firmaların da dahil edildiğini hatırlattı. Bununla birlikte, imalat sanayisinde özellikle KOBİ'lere yönelik 100 milyar liralık yeni bir finansman programının başlatıldığını açıkladı.
"SOSYAL REFAHI KALICI ŞEKİLDE ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"
Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız ile dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz."
Bu çerçevede hükümetin, istihdamı hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdüreceği vurgulandı.