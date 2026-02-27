Cevdet Yılmaz: İşsizlik 33 aydır tek haneli seviyede

GENÇ VE KADIN İŞSİZLİĞİNDE GERİLEME

Cevdet Yılmaz, gençler ve kadınlar açısından da olumlu bir tabloya işaret ederek, geçen yılın aynı ayına kıyasla işsizlik oranlarında düşüş yaşandığını ifade etti. Buna göre, genç işsizlik oranı yüzde 14,3'e, kadın işsizlik oranı ise yüzde 11'e geriledi. Yılmaz, bu gelişmenin uygulanan istihdam politikalarının etkisini ortaya koyduğunu kaydetti.

İSTİHDAMIN NİTELİĞİNE ODAKLANAN YENİ PROGRAMLAR

İstihdam artışının sosyal ve ekonomik refahın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sosyal ve ekonomik refah artışının temel unsurlarından olan istihdam artışını desteklemek amacıyla, bir yandan emek yoğun sektörlerdeki istihdamı gözetiyor, diğer taraftan istihdamın niteliğini artırmak için yeni programları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Bu kapsamda, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak ve üretim odaklı becerilerini geliştirmek amacıyla GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) Programının hayata geçirildiğini belirten Yılmaz, potansiyel iş gücünün ekonomiye aktif katılımının teşvik edileceğini ifade etti.