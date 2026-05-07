Cevdet Yılmaz: İstanbul katılım finansın merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde İstanbul Finans Merkezinde düzenlenen "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi"nde yaptığı açıklamalarda İstanbul'un küresel finans merkezi hedefi doğrultusunda önemli mesajlar verdi.

Katılım finans sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un yalnızca finans işlemlerinin yürütüldüğü bir merkez değil, yatırım, finans ve reel ekonomiyi buluşturan küresel bir merkez olarak konumlandırıldığını söyledi.

Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"Katılım finans ekonomik faaliyetleri toplumsal fayda ve hakkaniyet içinde değerlendiren bir sistemdir.

2018'de 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıklarının 2030'da 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2024'te de 6 trilyon dolara ulaştı. Katılım bankacılığı kredi büyüklüğü Mart 2026 itibariyle 2 trilyon TL'ye ulaştı.

İstanbul'u bir finans merkezi olmanın ötesinde, yatırım, finans ve reel ekonomi arasında bağ kuran bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Dünyadan daha fazla sermayeyi ve nitelikli insanı ülkemize yönlendirmek, daha fazla karar alma merkezini ülkemize çekmek için önemli teşvikler TBMM'deki pakette yer alıyor.

Kurumlar vergisinin düşürüldüğü, yabancı sermayenin ülkemize gelişini kolaylaştırıldığı bir sistem uyguluyoruz. Türkiye'nin küresel finans sisteminde daha geniş bir yer almasını katılım finans sağlayacaktır.

Tek durak ofis mantığı Türkiye geneline yayılacak.

Türkiye'nin küresel finans sisteminde daha geniş bir yer almasını katılım finans sağlayacaktır. Katılım finans kanun tasarısı çalışmalarımız da devam ediyor, tamamlandığında taslağı sunacağız.

Türkiye güvenli bir liman olarak daha fazla sermayeyi, daha fazla nitelikli insan gücünü ve karar alma merkezlerini cezbetmeye devam edecek.

İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör