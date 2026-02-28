Cevdet Yılmaz: "Milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı"

DEPREM BÖLGESİNDE BÜYÜK YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Deprem bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Malatya başta olmak üzere Hatay ve Osmaniye'de yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı.

"Asrın afetini, tarihimizin en büyük dayanışmasıyla aşıyoruz" diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"455 bin hak sahibine anahtarları teslim edildi. 90 milyar doların üzerinde kaynak harcandı. Konutlarla birlikte yollar, tüneller, köprüler, hastaneler, okullar ve organize sanayi bölgeleri inşa edildi."

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Elazığ'ın da depremden etkilendiğini hatırlatan Yılmaz, kentsel dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, bu alanda yeni yasal düzenlemeler yapıldığını ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğunu ifade etti.

EKONOMİ POLİTİKASI VE BÜYÜME PERFORMANSI

Küresel ölçekte pandeminin etkilerine rağmen Türkiye'nin 2020-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5 büyüdüğünü belirten Yılmaz, dünya ortalamasının ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldığını söyledi. Tarımda bu yıl normal bir sezon yaşanması halinde büyüme ve gıda fiyatları üzerinde olumlu etki beklediklerini dile getirdi.

İHRACAT VE HİZMET GELİRLERİ

Yılmaz, geçen yıl turizm gelirlerinin 65 milyar doları aştığını, toplam hizmet ihracatının 122-123 milyar dolara ulaştığını aktardı. Mal ihracatıyla birlikte toplam ihracatın 396 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Yılmaz, bu yıl hedefin 400 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

ENERJİ, LOJİSTİK VE İNSAN KAYNAĞI ÖNCELİKLERİ

Enerjide yenilenebilir kaynaklara ağırlık verdiklerini vurgulayan Yılmaz, sanayicilerin öz tüketim amaçlı enerji yatırımlarının destekleneceğini ifade etti. Lojistikte demiryolu yatırımlarının sürdüğünü, insan kaynağında ise mesleki eğitim ve genç istihdamının öncelik olduğunu kaydetti.

GENÇLER VE KOBİ'LERE DESTEK PAKETLERİ

Finansal desteklere ilişkin bilgi veren Yılmaz, esnafa yüzde 7 faizli finansman sağlandığını, çiftçi faizinin yüzde 70'inin Hazine tarafından karşılandığını söyledi. Genç istihdamına yönelik GÜÇ Programı kapsamında 18-25 yaş arası gençlerin istihdam edilmesi halinde 6 ay boyunca maaş ve primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

REZERVLER VE KAMU MALİYESİ

Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, CDS priminin 200'lere gerilediğini ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,6 seviyesinde olduğunu söyledi. Kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 25 civarında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye borçlu bir ülke değil" dedi.

"2026 daha iyi bir yıl olacak"

Gıda, konut ve altyapı yatırımlarının öncelikli alanlar olduğunu ifade eden Yılmaz, sosyal konut seferberliğiyle konut ve kira fiyatlarının düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, "Disiplinli para ve maliye politikalarıyla birlikte arz yönlü politikaları uygulamaya devam edeceğiz. 2026 daha iyi bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.