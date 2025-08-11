Cevdet Yılmaz sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:21 Son Güncelleme: 11.08.2025 16:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından yorumladı. Yılmaz, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artan sanayi üretim verileri için "Sanayi üretimimizde ve ihracatımızda yüksek teknolojinin ve katma değeri yüksek ürünlerin payının artması cari açığın azalması ve refah artışı için son derece önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz açıklamalarında şunları kaydetti:

Sanayi üretimimiz, aylık ve yıllık bazda artmaya devam ediyor. Haziran ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 0,7; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış göstermiştir.

Sanayi üretimimiz içinde yüksek teknoloji mallarının artışı dikkat çekici düzeydedir. Yüksek teknoloji mallarının üretimi, bir önceki aya göre yüzde 38,1; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88,2 oranında artmıştır.

Sanayi üretimimizde ve ihracatımızda yüksek teknolojinin ve katma değeri yüksek ürünlerin payının artması cari açığın azalması ve refah artışı için son derece önemlidir.

Bir yandan dezenflasyon sürecini devam ettirerek yıl sonu itibarıyla enflasyonu yüzde 20'li rakamlara indirmeyi amaçlarken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı içinde üretimi ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz.

