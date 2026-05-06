Cevdet Yılmaz: “Savunma sanayi olmayan bir ülke bağımsız değildir"

"TÜRKİYE YOLA ERKEN ÇIKTI"

Savunma sanayinde erken adım atmanın avantajlarına dikkat çeken Yılmaz, "Bugün dünya savunma sanayinin önemini yeni yeni kavrıyor. Türkiye ise bu sürece çok daha önce başladı ve bunun avantajını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Sektörün ekonomik büyüklüğüne de değinen Yılmaz, savunma sanayinin 20 milyar doların üzerinde ciroya ulaştığını, 2025 itibarıyla 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin dünyada 11'inci sırada yer aldığını söyledi.