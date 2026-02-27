Cevdet Yılmaz: Türkiye dünya ortalamasının üzerinde büyüyor

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Türkiye'nin büyüme performansına ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, tarımda hem don hem de kuraklık yaşanan zorlu bir yıla rağmen ekonominin ilk üç çeyrekte yüzde 3,7 büyüdüğünü hatırlattı.

İhracattaki güçlü seyrin altını çizen Yılmaz, "Dünyadaki zorlu talep koşullarına rağmen ihracatımız geçen yıl 273 milyar doları aştı ve tarihi bir rekora ulaştı. Hizmet ihracatında da 120 milyar doların üzerine çıktık. Mal ve hizmet ihracatı toplamda 396 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2002 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 238 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "2025 itibarıyla ekonomik büyüklüğümüzün ilk kez 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. Bu büyüklükle dünyanın 16'ncı büyük ekonomisiyiz" dedi.

"FİNANSAL RİSKLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRDÜK"

Ekonomideki risk göstergelerine de değinen Yılmaz, cari açığın yüzde 1,6'ya gerilediğini, bütçe açığının ise yüzde 2,9 seviyelerinde olduğunu söyledi. Bu oranların tarihi ortalamaların ve birçok Avrupa ülkesinin oldukça altında olduğunu belirten Yılmaz, kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 24–25 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar doları aştığını kaydeden Yılmaz, CDS risk priminin de 200 seviyelerine gerilediğini belirterek, "Bu göstergeler finansal risklerimizin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor" dedi.

"HEM GÜÇLÜ HEM DE HAKLI OLMALIYIZ"

Konuşmasında popülist politikalara da değinen Yılmaz, gerçekçi ve uygulanabilir programlarla ilerlediklerini söyledi. Güçlü olmanın tek başına yeterli olmadığını belirten Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak hem güçlü hem de haklı olmalıyız. Bunun yolu da birlik, beraberlik ve çok çalışmaktan geçiyor" diye konuştu.