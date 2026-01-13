Cevdet Yılmaz’dan cari açık mesajı: OVP’ye uyumlu seyrediyor

Cevdet Yılmaz cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
CARİ İŞLEMLER OVP HEDEFLERİYLE UYUMLU
Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesinin ve ülke risk primindeki iyileşmenin dış finansman ihtiyacını ve maliyetini azaltmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz açıklamasında, cari işlemler dengesinde mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu belirterek, "Cari işlemler dengesinde, mevsimsel etkilere bağlı olarak hizmetler kalemindeki destekleyici unsurların azalmasıyla kasım ayında 4 milyar dolar açık verilmiştir. Yıllıklandırılmış cari açık kasım ayı itibarıyla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup OVP hedeflerimizle uyumlu olarak sürdürülebilir seviyesini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA DIŞ DENGEDEKİ İYİLEŞMEYİ GÖSTERİYOR
Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesine de dikkat çeken Yılmaz, "Ekonomimizin yapısal kapasitesini yansıtan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlasının yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolara ulaşması, dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE, KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN OLUMLU AYRIŞIYOR
Küresel risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin olumlu ayrıştığını belirten Yılmaz, "Dünya genelindeki risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve artan dış kaynak girişi ile 2025 yılında birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır." dedi.
DOĞRUDAN YATIRIM ARTIYOR
Doğrudan yatırımlardaki artışa da değinen Yılmaz, "Doğrudan yatırımlar ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artışla 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış değeri 14,4 milyar dolara ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.
2026'DA YATIRIMLAR GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ARTACAK
2026 yılına ilişkin beklentilerini de aktaran Yılmaz, "2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından geçtiğimiz yıla nazaran daha olumlu olmasını, yürütülen reformların sonuçları itibariyle görünür hale gelerek yatırım ortamını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, önümüzdeki döneme ilişkin hedefi ise şu sözlerle özetledi:
"Önümüzdeki dönemde temel amacımız, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını yükselterek cari açığın kompozisyonunda daha olumlu bir görünüm elde etmek ve dış dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar, Ar-Ge odaklı üretim, katma değerli sanayi ve ihracat hamleleri, cari işlemler dengesinde yapısal dönüşümü sağlayacak stratejik araçlarımız olmaya devam edecektir."
