Cevdet Yılmaz’dan cari açık mesajı: OVP’ye uyumlu seyrediyor

CARİ İŞLEMLER OVP HEDEFLERİYLE UYUMLU

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyretmesinin ve ülke risk primindeki iyileşmenin dış finansman ihtiyacını ve maliyetini azaltmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz açıklamasında, cari işlemler dengesinde mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu belirterek, "Cari işlemler dengesinde, mevsimsel etkilere bağlı olarak hizmetler kalemindeki destekleyici unsurların azalmasıyla kasım ayında 4 milyar dolar açık verilmiştir. Yıllıklandırılmış cari açık kasım ayı itibarıyla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup OVP hedeflerimizle uyumlu olarak sürdürülebilir seviyesini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA DIŞ DENGEDEKİ İYİLEŞMEYİ GÖSTERİYOR

Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesine de dikkat çeken Yılmaz, "Ekonomimizin yapısal kapasitesini yansıtan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlasının yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolara ulaşması, dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.