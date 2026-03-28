Cevdet Yılmaz’dan kamuda yeni dönem sinyali: Hedef personel sisteminin modernize edilmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu ve sendikalar arasında güçlü bir istişareyle personel sistemimizi modernize etmemizde, güncellememizde biz de büyük fayda görüyoruz." dedi.

"DAHA ETKİN KAMU HİZMETİ İÇİN YENİ SİSTEM ŞART"

Türkiye Kamu-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yılmaz, kamu personel rejiminin uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu ve zaman içinde yapılan parçalı değişikliklerin bazı dengesizlikler oluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, "Daha bütüncül bir bakış açısıyla, sistemin genelinde tutarlılığı ve sadeliği sağlayacak, vatandaşımıza daha etkin kamu hizmeti sunacak bir yapıyı hep birlikte hayata geçirmeliyiz" dedi.

SENDİKALARLA ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Kamu çalışanlarının haklarının korunması ve çalışma barışının güçlendirilmesinde sendikaların kritik rol oynadığını ifade eden Yılmaz, kamu, sendikalar ve ilgili kurumlar arasında güçlü bir iş birliği yürütüleceğini söyledi.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla birlikte, sendikalarımızla bu süreci istişare içinde yürütmeye hazırız" diyen Yılmaz, sendikaları "en önemli paydaşlar" olarak gördüklerini vurguladı.

SENDİKALAŞMA ORANI YÜZDE 77'YE ÇIKTI

Yılmaz, kamu görevlileri sendikacılığında son yıllarda önemli artış yaşandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Son 24 yılda kamuda sendikalaşma oranı yüzde 48'den yüzde 77'ye yükseldi. Sendikalı kamu personeli sayısı ise 650 binden 2,3 milyona ulaştı."

Bu artışın, hükümetin sendikal haklara yaklaşımını açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

"DEVLET MİLLETE HİZMET İÇİN VAR"

Konuşmasında kamu hizmetinin temel anlayışına da değinen Yılmaz, devletin varlık amacının millete hizmet olduğunu belirterek, kamu çalışanlarının bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Devlet memuru devletin memurudur ama aynı zamanda milletin hizmetkârıdır" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU VURGUSU: SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ

Bölgedeki gelişmelere de değinen Yılmaz, İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan İran-ABD/İsrail savaşının küresel ekonomik etkilerine dikkat çekti.

Enerji fiyatları, ticaret ve lojistik başta olmak üzere birçok alanda savaşın maliyet oluşturduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu etkileri azaltmak için adımlar attığını ifade etti.

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemine değinen Yılmaz, "Vatandaşımızın bu süreçten en az etkilenmesi için önemli bir maliyeti göze aldık" dedi.

Türkiye'nin barıştan yana tutumunu yineleyen Yılmaz, savaşın bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.