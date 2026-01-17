Cevdet Yılmaz’dan KKTC için net mesaj: Hedef Doğu Akdeniz’in teknoloji ve ticaret üssü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ekonomik yapısının Türkiye ile tamamlayıcı şekilde kurgulanmasının iki ülke açısından da büyük fayda sağlayacağını belirtti.
Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Girne'de düzenlenen KKTC Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye'nin ana vatan ve garantör ülke olarak KKTC'nin siyasi egemenliğini, ekonomik dayanıklılığını ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi stratejik bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.
Yılmaz, KKTC'nin kendi imkânlarıyla büyüyen, küresel koşullara uyum sağlayabilen ve rekabet gücü yüksek bir ekonomi yapısına kavuşmasının ortak kader anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Bu hedefin, üretimi merkeze alan politikalar, güçlü mali iş birliği mekanizmaları ve sahada karşılığı olan projelerle hayata geçirildiğini ifade etti.
2025 yılında hayata geçirilen 21 milyar liralık İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına dikkat çeken Yılmaz, kalkınmanın yalnızca kamu yatırımlarıyla mümkün olmadığını belirtti. Kamu ve özel sektör yatırımlarının birbirini tamamlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kamu yatırımlarının altyapı, eğitim ve temel hizmetlere; özel sektörün ise istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı alanlara yönelmesi gerektiğini dile getirdi.
Girişimciliğin önemine değinen Yılmaz, özellikle gençler ve kadınların bu süreçte öncelikli gruplar olduğunu belirtti. Dijitalleşme ve teknolojiye dayalı ekonomi hedefinin altını çizen Yılmaz, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'in gençlerin bu alana olan ilgisini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Yılmaz, "Amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim, sağlık, fizik, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, AR-GE merkezleriyle, bilişim vadileriyle Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldız olması, bilim ve teknoloji merkezine dönüşmesi, bir bilişim merkezi olması. Bu vizyonla hareket ediyoruz." dedi.
Turizmin KKTC için vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirten Yılmaz, bu alanın hem yüksek katma değer hem de istihdam sağladığını söyledi. Turizmin aynı zamanda ülkenin dünyaya açılan yüzü olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sektöre verilen desteğin süreceğini ifade etti.
Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacminin 2,8 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, bu artış trendinin olumlu olduğunu ancak KKTC'den Türkiye'ye ihracatın daha da artırılması gerektiğini söyledi. Tarım ve sanayide tamamlayıcı bir üretim modelinin bu süreci hızlandıracağını dile getirdi.
Doğrudan yatırımların 450 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Yılmaz, karşılıklı yatırımların artmasının ticaretin altyapısını güçlendireceğini kaydetti.
KKTC'de tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Yılmaz, Güzelyurt'ta hizmete alınan modern soğuk hava deposunun narenciye sektörü için önemli bir örnek olduğunu söyledi. Sulama projeleri, tarımsal verimlilik çalışmaları ve hayvan hastalıklarıyla mücadelenin de devam ettiğini ifade etti.
Gümrüklerde modernleşme çalışmalarına da değinen Yılmaz, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinin donanım ve lojistik kapasitesini artırmaya yönelik projelerin sürdüğünü belirtti. Amaçlarının hem ticareti hızlandırmak hem de kayıt dışı faaliyetlerle etkin mücadele etmek olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugüne kadar hayata geçirilen tüm projelerin KKTC hükümeti, kurumlar ve iş dünyasıyla istişare içinde yürütüldüğünü belirterek, bu anlayışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.