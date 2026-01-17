Cevdet Yılmaz’dan KKTC için net mesaj: Hedef Doğu Akdeniz’in teknoloji ve ticaret üssü

"AMACIMIZ, KKTC'NİN DOĞU AKDENİZ'DE PARLAYAN BİR YILDIZ OLMASI"

2025 yılında hayata geçirilen 21 milyar liralık İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına dikkat çeken Yılmaz, kalkınmanın yalnızca kamu yatırımlarıyla mümkün olmadığını belirtti. Kamu ve özel sektör yatırımlarının birbirini tamamlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kamu yatırımlarının altyapı, eğitim ve temel hizmetlere; özel sektörün ise istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı alanlara yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Girişimciliğin önemine değinen Yılmaz, özellikle gençler ve kadınların bu süreçte öncelikli gruplar olduğunu belirtti. Dijitalleşme ve teknolojiye dayalı ekonomi hedefinin altını çizen Yılmaz, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'in gençlerin bu alana olan ilgisini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Yılmaz, "Amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim, sağlık, fizik, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, AR-GE merkezleriyle, bilişim vadileriyle Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldız olması, bilim ve teknoloji merkezine dönüşmesi, bir bilişim merkezi olması. Bu vizyonla hareket ediyoruz." dedi.

TURİZM, TİCARET VE YATIRIMLAR ÖN PLANDA

Turizmin KKTC için vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirten Yılmaz, bu alanın hem yüksek katma değer hem de istihdam sağladığını söyledi. Turizmin aynı zamanda ülkenin dünyaya açılan yüzü olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sektöre verilen desteğin süreceğini ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacminin 2,8 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, bu artış trendinin olumlu olduğunu ancak KKTC'den Türkiye'ye ihracatın daha da artırılması gerektiğini söyledi. Tarım ve sanayide tamamlayıcı bir üretim modelinin bu süreci hızlandıracağını dile getirdi.

Doğrudan yatırımların 450 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Yılmaz, karşılıklı yatırımların artmasının ticaretin altyapısını güçlendireceğini kaydetti.