Cevdet Yılmaz’dan yapay zeka açıklaması: Ekonomik rekabetin belirleyici unsurlarından biri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütün alanlarda yerli ve milli kapasiteyi geliştirmenin son derece kritik bir politika olduğunu, şimdi de yapay zeka bağlamında aynı politikanın devam ettirildiğini söyledi. Yılmaz, "Yapay zeka alanında attığımız her adımın ülkemizin bilimsel kapasitesini derinleştiren, ekonomik gücünü pekiştiren ve küresel rekabeti ileriye taşıyan bir değer üretmesini hedefliyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 'Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi' düzenlendi. Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki zirveye TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak katıldı.

'TEKNOLOJİNİZİ ÜRETMEDEN VARLIĞINIZI DA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Zirveye video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günümüzde ana meselenin teknolojiyi geliştirmek, yönetmek ve küresel ölçekte rekabet gücüne dönüştüren bir kapasiteyi inşa edebilmek olduğunu söyledi. Yapay zekanın bugün veriden değere uzanan sürecin merkezinde yer aldığını ifade eden Yılmaz şunları kaydetti:

Bilimsel üretim ile ekonomik çıktı arasındaki mesafeyi her zamankinden daha fazla kısaltmış durumda. Bu alan üniversitelerden girişimcilere, kamudan özel sektöre kadar geniş bir yelpazede çok katmanlı bir iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Zirve programı kapsamında Türkiye'nin yapay zeka ekosistem yönetimine dair çizilecek yol haritası ülkemizin bu yarışta oyun kurucu bir rol üstlenmesine katkıda bulunacaktır.

Aynı şekilde, 'Dijital Hümanizm' kavramı etrafında şekillenecek sosyal ve beşeri ilimler tartışmaları, teknolojiyi insan odaklı bir perspektifle yönetme irademize güç verecektir. Tarımdan sağlığa, finanstan eğitime kadar kritik sektörlerde yapay zeka entegrasyonuyla başlayacak hassas yönetim devri ise bu akademik birikimin reel ekonomimize doğrudan tahvil edilmesine yol açacaktır. Bu başlıkların işaret ettiği yönelim, yapay zekanın küresel ekonomik rekabetin belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Artık mesele teknolojiyi takip etmekten öte; onu geliştiren, yöneten ve küresel ölçekte rekabet gücüne dönüştüren bir kapasiteyi inşa edebilmektir. Teknolojiyi sadece kullanan, teknolojik gelişmeleri sadece dışarıdan takip eden bir ülkenin tam anlamıyla bağımsız olması mümkün değildir. Kendi bilginizi, teknolojinizi üretmeden, yerli milli kapasitelerinizi geliştirmeden dünyadaki varlığınızı da güçlü bir şekilde ortaya koymak maalesef mümkün değil.

'BÜTÜN BOYUTLARIYLA BU TEKNOLOJİYİ TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Yapay zeka teknolojisinin sosyal adalet, demokrasi, hak ve özgürlükler ile etik ile hukuk açısından da ele alınması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Türkiye, hükümetlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep bu anlayışta olmuştur. Savunma sanayiinden enerjiye bütün alanlarda milli yerli kapasitelerimizi geliştirmek bizler için son derece kritik bir politika olmuştur.

Şimdi de yapay zeka bağlamında aynı politikanın devam ettirildiğinin altını özellikle çizmek isterim. Yapay zeka, teknolojilerden bir teknoloji değil, bunun altını da çizmek isterim. Bütün alanları etkileyen çok geniş bir yelpazede hayatı dönüştüren bir teknoloji. Dolayısıyla bununla ilgili yapılacak tartışmalarda sadece teknik tartışmalarla yetinmek doğru değildir. Sosyal adalet boyutuyla, demokrasi hak ve özgürlükler boyutuyla, etik ve hukuk çerçevesinde bütün boyutlarıyla bu teknolojiyi tartışmamız gerekiyor.

Bu çerçevede yapay zeka alanında attığımız her adımın ülkemizin bilimsel kapasitesini derinleştiren, ekonomik gücünü pekiştiren ve küresel rekabeti ileriye taşıyan bir değer üretmesini hedefliyoruz. Bu anlayışla, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen bu zirvenin ortaya koyacağı fikirler, kuracağı iş birlikleri ve geliştireceği projelerle ülkemizin yapay zeka yolculuğunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.