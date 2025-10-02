Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan AVM iddialarına yalanlama

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberde, AVM olarak ifade edilen yerin, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlar için yapılan "ticari ünite alanları" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."