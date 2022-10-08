Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Samsun'da 6 adet yatırımının toplam proje bedeli 199 milyon 180 bin TL. Projelerden 4'ünün yapımına devam edilirken, 2 projenin yapımına ise henüz başlanamadı.

Müdürlüğün Samsun'da yapımına başlayamadığı projelerden TÜİK Hizmet Binası işinin avam projesi şekillendirildi. İş, eski Zafer Vergi Dairesi'nin bulunduğu parselde planlandığından yıkım ihalesi yapıldı, sözleşme aşamasında. Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı işi için ise proje çalışmaları devam ederken, bakanlıktan ihale talimatı bekleniyor.

ONARIM İŞİNİN YÜZDE 30'U TAMAMLANDI

Devam eden yatırımlar kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yemekhane binası inşaatı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı Birlik bina büyük onarımları işi ile Samsun, Ordu, Giresun, Sinop ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun tip Konut Köy Konağı Projesi yapımına devam edilirken, ayrıca 9 milyon 594 bin sözleşme bedelli Samsun MİT Başkanlığı kapalı garaj binası teras yalıtımının yenilenmesi ile muhtelif onarım işinin yüzde 30'u tamamlandı.

