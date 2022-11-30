Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞLERİ VE KATKILARI ALINARAK HAZIRLANDI

Açıklamada, mevcut yönetmeliğin kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında getirilecek hükümler konusunda yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde taslak yönetmelik hazırlandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında hazırlanan yeni yönetmelik kapsamında Şehre Özel Gürültü Yönetimi, Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı, Havai Fişeğe İzin Şartı, Gürültüye "Sürekli İzleme Sistemi", Şantiyelere Zaman Ayarı, Tarihi Yapılara "Gürültü" Kalkanı, 81 İle Gürültü Haritası konularında düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

MÜZİK YAYINI YAPAN İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ, HAVAİ FİŞEK KULLANIMI, SÜREKLİ İZLEME SİSTEMİ KONULARI YÖNETMELİKTE YER ALDI

Düzenlenen yönetmeliğe göre müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek. Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılırken havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi. Öte yandan sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

"Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" ile ilgili detaylar Bakanlık tarafından şu şekilde sıralandı:

ŞEHRE ÖZEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ KAPSAMINDA,

İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkân veren düzenlemeye gidilmiştir.

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecektir.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNE YÜKSEK SES AYARI KAPSAMINDA,

Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.

Müzik yayını yapan işyerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir.

HAVAİ FİŞEĞE İZİN ŞARTI KAPSAMINDA,

Havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

GÜRÜLTÜYE "SÜREKLİ İZLEME SİSTEMİ" KAPSAMINDA,

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacaktır.

Müzik yayını yapan deniz araçları için; müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacaktır.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, "sürekli izleme sistemi" marifetiyle takip edilmesi sağlanacaktır.

ŞANTİYELERE ZAMAN AYARI KAPSAMINDA,

Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle; bu faaliyetler 10:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TARİHİ YAPILARA "GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KALKANI" KAPSAMINDA,

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup, belirlenen bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir.

81 İLE GÜRÜLTÜ HARİTASI KAPSAMINDA,

Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları üç yıl içerisinde hazırlanacak ve Bakanlıkça; hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacaktır.