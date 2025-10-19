Çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise 2 milyar 911 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından 2025 yılında ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise 2 milyar 911 milyon 652 bin TL ceza uygulandı. 373 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kirlilik baskısı altındaki Ergene Nehri'ni korumak için denetimler ve caydırıcı cezalarla havzadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık ekipleri tarafından 2025 yılında Ergene Havzası'nda 1152 adet denetim yapıldı. Bu denetimlerde tespit edilen 186 uygunsuzluğa karşılık 106 milyon 381 bin 979 TL idari ceza uygulandı ve 21 tesisin faaliyeti durduruldu.

ERGENE HAVZASI'NDA 70 ARITMA TESİSİNE ANİ DENETİM

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan Ergene Havzası'ndaki denetimlere aralıksız devam eden ekipler, belediyelerin atık su arıtma tesislerini, organize sanayi bölgelerini ve sanayi tesislerini tek tek inceliyor. Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor. Mobil atık su laboratuvarı bulunan 2 araç ile hem yerinde hem de Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre laboratuvarlarında alınan numunelerin analizlerini gerçekleştiriyor. Analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olduğu belirlenen tesislere idari yaptırımlar uygulanıyor.

FABRİKA BACALARI DA KONTROL ALTINDA

Atık su denetimlerinin yanı sıra, sanayi tesislerinin baca gazı emisyonlarına ilişkin kontroller de yapılıyor. Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Tesislerin mevzuatta belirlenen sınır değerlere uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.

