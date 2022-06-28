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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:01

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Haziran 2022 Canlı çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Haziran 2022 Canlı çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Altın fiyatları düşüş ivmesi sürerken en çok rağbet gören çeyrek altın alış satış fiyatı akıllara geliyor. Düğün sezonuyla tercih edilen çeyrek altın fiyatı ne kadar kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Önceki kapanışını 977 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,49 lira satış fiyatı 976, 67 liradan işlem görüyor. Peki Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Haziran 2022 Canlı çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Çeyrek altın fiyatları alış ve satış rakamları ile güncel olarak değişiyor. Son günlerde düşüşe geçen çeyrek fiyatı 1,600 TL'nin altına düştü. Serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı son ayların en dip seviyesine ulaştı. Peki Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Haziran 2022 Canlı çeyrek altın alış ve satış fiyatı

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2022

Mayıs ayında rekor artış seviyelerine ulaşan altın fiyatlarında yaşanan düşüş vatandaşın gündeminde yer alıyor.

İşte A Para ekranı ile güncel çeyrek altın fiyatı rakamları;

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 1.597,00

ÇEYREK ALTIN SATIŞ:1.613,00

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Haziran 2022 Canlı çeyrek altın alış ve satış fiyatı
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