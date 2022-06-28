Çeyrek altın fiyatları alış ve satış rakamları ile güncel olarak değişiyor. Son günlerde düşüşe geçen çeyrek fiyatı 1,600 TL'nin altına düştü. Serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı son ayların en dip seviyesine ulaştı. Peki Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Haziran 2022 Canlı çeyrek altın alış ve satış fiyatı