Ceza infaz kurumlarına akıllı teknoloji

Türk Telekom, hayata geçirdiği stratejik projelerle devlet kurumlarının daha hızlı, güvenli ve entegre bir dijital ekosistemde çalışmasına destek oluyor. Yaklaşık yedi yıl önce başlatılan ve yalnızca bir iletişim çözümü olmanın ötesine geçerek kamuda bütüncül bir dijital dönüşümün somut örneklerinden biri haline gelen Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi'nin (ACEP) ardından, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz arasında teknolojik yeniliklere yönelik yeni bir protokol daha imzalandı.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Adalet Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz ACEP, teknolojinin kamu yönetiminde ne denli dönüştürücü bir etki yaratabileceğini gösteren önemli bir örnek. İnnova'nın yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği bu sistem sayesinde kamu yönetiminde verimliliği artırarak dijital altyapı kurduk. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz yapay zekâ ve dijital dönüşüme yönelik yeni iş birliği protokolü, bütüncül bir yaklaşımın somut örneklerini teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz da, "ACEP Projesi ile hükümlü ve tutukluların aileleriyle görüntülü görüşmeleri, e-Doktor hizmetlerinden yararlanmaları, bakanlığımızla doğrudan iletişim kurmaları ile dijital kantin ve ödeme hizmetlerine erişmeleri mümkün hâle geldi" diye konuştu.