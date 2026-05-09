Cezayir denizlerinde ortak sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Cezayir arasında enerji alanında yeni dönemin kapısını aralayacak önemli açıklamalarda bulundu. Bir grup gazeteciye konuşan Bayraktar, Cezayir'den gelen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Türkiye üzerinden özellikle Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması için yeni bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Bayraktar, Cezayir'le mevcut LNG anlaşmasının Eylül 2027'de sona ereceğini hatırlatarak "Bu sene içinde yeni bir anlaşmayla devam etmeyi ümit ediyoruz. Mevcut anlaşmayı yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda yıllık 4.4 milyar metreküp bir anlaşmamız var. Onu eskiden olduğu gibi 6-6.5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süremizi 5-10 yıl yapabiliriz" diye konuştu.

AVRUPA'YA GİDECEK

Bayraktar, Türkiye Petrolleri ile Sonatrach arasında Cezayir açıklarında petrol ve doğalgaz arama konusunda iş birliği planlandığını açıkladı. Bayraktar, "Sismik gemilerimiz ve sondaj gemilerimizle birlikte çalışılması konusu gündemde" dedi. Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinde kritik bir adım daha atılıyor. Bayraktar, Cezayir LNG'sinin önce Türkiye'ye geleceğini, ardından Türkiye'deki tesislerde gazlaştırılarak Avrupa'ya sevk edilmesinin planlandığını açıkladı. Bayraktar, "Özellikle Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle alakalı bir proje konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

GEMİLER BİZDEN

KAPASİTE 6.5 MİLYAR METREKÜPE ÇIKABİLİR

TÜRKİYE ile Cezayir arasındaki mevcut anlaşmanın yıllık 4.4 milyar metreküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Bayraktar, yeni dönemde bu rakamın ciddi şekilde artırılabileceğini söyledi. Bayraktar, "Kapasiteyi eskiden olduğu gibi 6-6.5 milyar metreküplere çıkarabiliriz. Anlaşma süresini 5 yıl ya da 10 yıl yapabiliriz. Buna hazır olduğumuzu söyledik" dedi. Avrupa ülkelerinin uzun vadeli enerji taahhüdü vermekte zorlandığını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin bu noktada güven veren bir ortak olduğunu vurgulayarak "Rahat olun dedik, biz size verebiliriz" mesajını paylaştı.