Chery’den Samsun’a 1.5 milyar $ yatırım

Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 150 bin üretim yapması beklenen BYD'nin ardından Samsun'da yatırım yapacak olan Chery'nin yatırım miktarı 1.5-2 milyar dolar arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Başka bir Çin firması da Samsun'da yatırımını yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa zamanda Samsun'da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz" diyerek Türkiye'de yabancı araba firmalarının yatırımlarının arttığına dikkat çekmişti.

25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Chery, Samsun'da kuracağı fabrika ile 150 bine yakın üretim yapacak. 1 milyon 500 bin metrekarelik alana kurulması ve ilk etapta 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Chery'nin Türkiye'de en çok satılan modelleri Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro ve Omoda'ların fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Çin'den ithal edilen hibrit, benzinli araçlara yüzde 50, elektrikli ve PHEV modellerine de yüzde 40 gümrük vergisi uygulanıyor. Chery'nin yatırım belgesi almasıyla birlikte vergi sıfırlanacak. Bu yıl, elektrikli araç, batarya teknolojileri, Ar-Ge merkezleri, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımlar artacak.

BAZI MODELLERDE FİYAT DÜŞEBİLİR

Elektrikli, hibrit teknolojide uygun fiyat avantajları sunan Çinli markaların Türkiye'de üretime başlamasıyla otomobiller, üretimin yerlilik oranına göre daha avantajlı fiyatlarla satışa çıkabilecek. Yerli üretimle ilave gümrük vergisinden muaf tutulan otomobiller yerli piyasada daha uyguna satılabilecek.