Çiftçi buğdayda kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa alım fiyatları çiftçinin de yüzünü güldürdü. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Açıklanan taban alım fiyatları ve 1.000 TL'lik destek, piyasa beklentisini karşılamış durumda. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 civarında bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Yapılan artış, maliyet artışlarını karşılayacak düzeyde" dedi. Geçen yıldan daha fazla bir verim beklendiğini anlatan Ulusoy, şöyle konuştu: "Buğdayda ekim alanları 7 milyon hektar sınırlarını yeniden aşmış durumda. Daha önce ekim alanlarının 6.7 milyon hektara düştüğünü görmüştük. Bu da ekim alanlarındaki daralma trendinin durduğunu ve ekim alanlarında artışa geçtiğimizi gösteriyor. Açıklanan rakam da trendin devamını sağlayacaktır."Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise, buğdayda hasadın başladığını belirterek, "Mahsul bol. Bu yıl 20 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Bazı bölgelerde geçen yıla göre dekar başına 50 kg bazı bölgelerde 100 kg artış var. Çiftçi açıklanan alım rakamlarından mutlu" ifadelerini kullandı. Güneydoğu'da hasadın başladığını belirten Reis, "Borsada ortalama 8 bin ila 8.500 TL arasında fiyat vardı. Açıklanan fiyat dünya borsalarında benzer hatta biraz üzerinde" şeklinde konuştu. Ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira fiyat açıklandı.ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pandemi sonrasında dünyada buğday fiyatlarının 380 dolardan 240 dolara kadar gerilediğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Türkiye'de ise üretimdeki maliyet artışı geçen yıla göre gerilemesine rağmen bu yıl da yaptığımız hesaplara göre 1 kg buğdayın üretim maliyeti 7.11 TL civarında gerçekleşti. Piyasadaki finansman daralması ve devir eden stoktaki fazla buğday miktarı nedeniyle buğday fiyatları iç piyasada 6-6.50 TL civarına kadar gerilemişken, TMO tarafından alım fiyatının 8.250 lira olarak açıklanması çiftçimizi memnun etti."KonyaZiraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, "Fiyatlar çiftçiyi memnun edici düzeyde. Çiftçinin beklediği fiyatlar oldu. TMO'nun böyle alım yapması çok önemliydi. Geçen sene bu memnuniyeti çok ciddi anlamda gördük. Konya Ovası'nda yüzde 5'ye yakın hububat ekim alanlarında artış oldu. Bu fiyat un üreticilerini de memnun edecek düzeyde" dedi.